Si rinnova la piattaforma SegnalaCi: come segnalare al Comune disservizi e problemi

SegnalaCi, la piattaforma del Comune di Genova dedicata a raccogliere suggerimenti e segnalazioni da parte dei cittadini, è online, completamente rinnovata per garantire una migliore e più efficace gestione delle segnalazioni.

"L’obiettivo - si legge nella nota del Comune - è abbattere ulteriormente i tempi di risoluzione delle segnalazioni. La piattaforma offre ai cittadini uno strumento snello e veloce per effettuare le segnalazioni. Inoltre, consente di ottimizzare la gestione della singola segnalazione: infatti, grazie a una reingegnerizzazione dei processi, è possibile reindirizzare immediatamente all’ufficio competente la segnalazione e lavorare alla sua soluzione".

Per il rinnovo della piattaforma, come segnalato già nei giorni scorsi sul sito del Comune di Genova, sono stati necessarie alcune ore di lavorazione. Sulla rinnovata piattaforma sono già state prese a carico 55 segnalazioni in poche ore, da ieri sera. SegnalaCi è disponibile al consueto link: https://segnalazioni.comune.genova.it/.