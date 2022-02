Quasi tre milioni di euro per scuole della Città Metropolitana

Grazie ai fondi del Pnrr, 14 scuole di ogni ordine e grado saranno teatro di lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli edifici. A disposizione oltre 15 milioni di euro (15.145.731,21 euro). I progetti sono stati individuati dalla Regione dopo un confronto con Comuni e provincie e sono stati selezionati gli interventi che si trovano nello stato più avanzato di progettazione.

Gli enti coinvolti sono: nell'imperiese i Comuni di Ventimiglia, Taggia, San Lorenzo al Mare e la Provincia di Imperia; nel savonese i Comuni di Laigueglia, Noli e la Provincia di Savona; nel genovese i Comuni di Busalla, Rezzoaglio e la Città Metropolitana di Genova; nello spezzino i Comuni di Portovenere, di Santo Stefano Magra, di Lerici e la Provincia della Spezia.

Nell'area metropolitana genovese sono previsti tre interventi per un investimento complessivo di 2,7 milioni di euro presso la scuola primaria Sarissola a Busalla (765mila euro), la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a Rezzoaglio (598.895 euro) e la secondaria di secondo grado 'Marsano' a San Colombano Certenoli (1.321.000 euro). Gli edifici coinvolti ospitano 350 alunni.

"Grazie ad uno stanziamento di oltre 15 milioni di euro - affermano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale all'Edilizia Scolastica Marco Scajola - potremo garantire edifici scolastici più moderni per oltre tremila studenti liguri. Queste risorse consentiranno di realizzare lavori importanti per i nostri ragazzi, che finalmente, dopo due anni di pandemia, sono tornati a seguire le lezioni in presenza".