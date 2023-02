Dagli scavi per la metro salta fuori una fornace del 300 dopo Cristo

Come un attuale piano cottura ma datato 300 dc. È la sensazionale scoperta emersa durante gli scavi per la realizzazione della metropolitana Brin Canepari: un'antica fornace di epoca romana.

Il ritrovamento ha rallentato i lavori ma rappresenta un'importante testimonianza della storia genovese. Questa scoperta dimostra, infatti, come nelle nostre vallate ci fossero insediamenti e, in questo caso, in una zona dove c'erano i fiumi.

"La nostra Genova non smette mai di stupire. Un'antica fornace di epoca romana, risalente a un periodo attorno al 300 d.C., è stata ritrovata a Certosa nel corso dei lavori di scavo per la metropolitana Brin-Canepari - scrive il sindaco Marco Bucci su Facebook - La sovrintendenza è al lavoro per preservare e trasferire il reperto archeologico appena scoperto. Un ritrovamento emozionante che testimonia la presenza nelle nostre vallate di antichissimi insediamenti romani".