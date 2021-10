San Teodoro: scontro sui giardini Buonvicini. La Lega vuole i "cancelli", il Municipio si oppone

"Illegalità e degrado nei giardini Buonvicini a San Teodoro, serve più sicurezza". La denuncia arriva da Lorella Fontana, capogruppo della Lega in consiglio comunale, a replicare il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi che risponde: "L'assessore alla Sicurezza è della Lega, se non sono in grado di risolvere i problemi, che passino la mano".

Secondo la capogruppo del Carroccio "negli ultimi mesi i giardini sono meta di bande di sudamericani che, con le loro scorribande, aumentano l'illegalità e il degrado. Tante sono le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine, da residenti stanchi di una situazione stremante". Non è dello stesso avviso Colnaghi secondo il quale: "La situazione è comune a quella di altri giardini, personalmente non ho mai ricevuto grosse segnalazioni da polizia e residenti, comunque se c'è qualche problema faremo fare qualche giro in più alla polizia locale".

Secondo la Lega i controlli ci sono, ma non sarebbero sufficienti per cambiare la situazione: "Propongo - aggiunge Fontana - che vengano messi dei cancelli per fare in modo che i giardini vengano realmente utilizzati dalla cittadinanza e possano essere aperti o chiusi in determinate fasce orarie seguendo l'esempio di Piazza Settembrini a Sampierdarena. Sembrano una limitazione della libertà, invece sono lo strumento migliore per salvaguardare uno spazio pubblico della cittadinanza".

Una soluzione che non piace però al presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi: "La Lega governa in Comune e in Regione, credo abbia tutti gli strumenti per risolvere i problemi di sicurezza della città. Noi non permetteremo che vengano tirate su cancellate come è stato fatto in piazza Settembrini".