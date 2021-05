Sampierdarena, Iren taglia la fornitura: decine di famiglie senz'acqua per quattro giorni

Iren ha bloccato giovedì la fornitura a due palazzi per il mancato pagamento di due rate. L'amministratore di condominio ha subito saldato il dovuto, ma la società che si occupa del riallaccio non è intervenuta sino al primo pomeriggio di lunedì

Quattro giorni di fila senza acqua per le famiglie che abitano in due palazzi di via Chiesa, a Sampierdarena. Un calvario iniziato per il mancato pagamento, da parte dell’amministratore di condominio, di due rate, che ha costretto decine di persone a prendere l’acqua per le necessità primarie dall’autobotte della Protezione Civile prima e da bottiglie d’acqua poi sino alla mattinata di lunedì.

La denuncia arriva dal presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, che si è immediatamente fatto carico della situazione. Stando a quanto ricostruito, Iren avrebbe interrotto la fornitura idrica per il mancato pagamento di due rate che sono state poi saldate, e questo nonostante che la legge imponga, prima dello stop totale della fornitura, una limitazione del flusso. A prescindere dalla volontà di Iren di riallacciare l'acqua, comunque, a occuparsi del ripristino della fornitura è una società di Torino che nel fine settimana non è intervenuta.

«Ho mandato una serie di richieste e comunicazioni sia alle due società sia al Comune - conferma Colnaghi - ma mi è stato detto che prima di lunedì alle 13 non sarebbe stato possibile riaprire la fornitura. Mi sono attivato quindi per mandare un’autobotte di emergenza».

Domenica, dopo quattro giorni senza acqua per lavarsi e cucinare, il Municipio ha anche inviato ai residenti alcune bottiglie d’acqua. Qualche ora dopo l'acqua è tornata, ma il disagio è stato tanto.

«Ci sono famiglie con bambini e neonati - conclude Colnaghi - Sono allibito, l’acqua dovrebbe essere un bene pubblico ed è incredibile che possa succedere una cosa del genere».