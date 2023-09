Salvatore Marino, presidente Sap, va in pensione: "Una colonna per la stradale di Genova"

Salvatore Marino, poliziotto della stradale di Genova e presidente nazionale Sap, dal primo ottobre andrà in pensione concludendo la sua avventura con la 'grande famiglia' della polizia di Stato, dopo una carriera ultra-quarantennale.

Marino e? arrivato a Genova dalla Sicilia al termine del corso di formazione e assegnato inizialmente alla polizia ferroviaria, per poi passare alla stradale dove ha concluso la sua carriera lasciando, indiscutibilmente, un segno tangibile tra i colleghi e i tanti dirigenti che si sono avvicendati.

Da sempre iscritto al Sindacato Autonomo di Polizia, e? divenuto dapprima segretario provinciale di Genova, quindi segretario regionale della Liguria, per poi raggiungere i vertici nazionali con la nomina a presidente ricevuta dall’esecutivo nazionale il 15 giugno scorso. Impegnato in tantissime iniziative, dopo le stragi di Palermo e? stato tra gli artefici della nascita del Memorial Day, commemorazione voluta dal Sap nel ricordo dei caduti delle forze dell’ordine e di quanti hanno pagato con la vita la difesa dei valori democratici. I colleghi ricordano il suo impegno con le istituzioni cittadine affinche? diverse strade e piazze cittadine venissero intitolate alle vittime che la citta? di Genova ha pagato negli anni.

"Altresi? numerose sono state le vertenze sindacali portate avanti in tanti anni sul territorio - ricordano i poliziotti del Sap - alcune complesse e travagliate, come avvenne nei mesi che precedettero il G8, ma contraddistinte dal rispetto per la controparte anche nelle contrapposizioni piu? aspre. Ha contribuito a rendere il Sap il primo sindacato di polizia per numero di iscritti a Genova e in Liguria, riscuotendo consensi trasversali, per aver saputo ben coniugare il ruolo di poliziotto con quello di sindacalista, e amato la polizia di Stato rappresentando un autentico punto di riferimento per superiori e colleghi. Adesso la meritata pensione, ben consapevoli che rimarra? per tanti di noi un sicuro punto di riferimento".