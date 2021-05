Coronavirus, Genova da zona bianca: 50 casi ogni 100mila abitanti

«Dal nuovo report settimanale la Liguria ha indice rt a 0,8 e risulta ancora in fascia gialla, a rischio basso, con la città di Genova che registra già dati da fascia bianca con 50 casi su 100mila a settimana e il resto della regione che tende verso valori analoghi». Lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti durante la conferenza sul coronavirus di giovedì 13 maggio.

«Siamo in attesa delle novità che verranno dalla riparametrazione dei dati per il calcolo della percentuale di rischio, con il probabile depotenziamento del fattore rt e il maggior peso che verrà dato alla pressione ospedaliera - ha spiegato il governatore - e speriamo che da lunedì prossimo si possa parlare della revisione di alcune regole che abbiamo chiesto da tempo, come quelle sul coprifuoco e sul consumo di alimenti e bevande nei locali»