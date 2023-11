Frana Rezzoaglio, riaperta viabilità a senso unico alternato

Ha riaperto nel pomeriggio di mercoledì 1° novembre la strada statale 586, interrotta lunedì da una vasta frana precipitata sulla carreggiata, poco prima dell’abitato di Rezzoaglio.

Il transito, a senso unico alternato, è ora regolato da un semaforo. “Il versante da mettere in sicurezza era vasto ma, grazie all’impegno dei tanti operatori che in questi giorni hanno lavorato senza sosta per il ripristino della viabilità, la riapertura della 586 è stata tempestiva - ha commentato l’assessore regionale alla Difesa del Suolo e Protezione civile Giacomo Giampedrone – Rimettere in funzione un collegamento tanto importante per la Val d’Aveto era un obiettivo fondamentale. Come Regione siamo rimasti in stretto contatto con il sindaco Roncoli, pronti ad intervenire in caso di necessità. Anche alla luce dell’allerta arancione che scatterà domani mattina e che coinvolgerà anche la Val d’Aveto, la frana di Rezzoaglio verrà tenuta sotto stretta osservazione da Anas, che ha garantito presidio in zona e che nei prossimi giorni continuerà a lavorare per arrivare il prima possibile al ritorno del doppio senso di marcia”.

Fin dai primi momenti dopo il distacco della frana, i tecnici impegnati a Rezzoaglio hanno lavorato su due fronti: lo spostamento del materiale franato sulla carreggiata e la rimozione del materiale rimasto appeso sul versante a ridosso sulla strada. Quest’ultimo si è rivelato più abbondante di quanto stimato inizialmente e ha richiesto più tempo del previsto per essere rimosso. A difesa della carreggiata sono stati posti dei geoblocchi in cemento; nei prossimi giorni è prevista la realizzazione di uno studio geologico, per poi procedere alla consegna i lavori per la realizzazione di un muro di controripa e la sistemazione del versante.