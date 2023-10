"Report": la puntata sulla sanità pubblica passa per la Liguria

Domenica 15 ottobre "Report", il programma di inchieste in onda in prima serata su Rai Tre, si occuperà della sanità pubblica e passerà anche per la Liguria.

Il titolo del dossier, è "La stiamo perdendo!" di Claudia Di Pasquale, e sarà una fotografia della situazione della sanità pubblica oggi in Italia. La trasmissione inizierà alle 20,55.

"La sanità pubblica è a pezzi - annuncia il sito web di Report - i vecchi ospedali sono fatiscenti, quelli nuovi sono semivuoti, interi reparti vengono chiusi per mancanza di personale, mentre le liste d'attesa sono infinite. Trent’anni di tagli alla sanità hanno lasciato un segno indelebile. Neanche la lezione del covid sembra essere servita. L'ancora di salvataggio lanciata dal Pnrr potrà salvare il Sistema sanitario nazionale? Basterà potenziare la medicina territoriale con la costruzione di case di comunità per garantire ai cittadini il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione? Dalla Lombardia alla Liguria Report farà una fotografia di come sta messa oggi la sanità pubblica e di qual è la direzione che ormai ha preso il nostro Paese".