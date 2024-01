Incendio terminal traghetti: la Coop riapre dopo quasi tre mesi

Quasi tre mesi di chiusura per la Coop Antonio Negro del terminal traghetti di Genova, dopo l'incendio che lo scorso 31 ottobre ha colpito il centro commerciale, mandando tre persone intossicate in ospedale. Il punto vendita riaprirà il 25 gennaio, ma solo parzialmente: sarà a disposizione l’offerta completa dei prodotti confezionati (da dispensa, per l’igiene della casa e della persona, non alimentari) e di quelli della parafarmacia (farmaci da banco, integratori alimentari, presidi sanitari, cosmetici, alimenti funzionali e farmaci veterinari), mentre freschi e surgelati saranno presenti con un assortimento ridotto, perché per riattivare i banchi assistiti sono necessari ulteriori lavori.

L’obiettivo è arrivare alla riapertura completa del negozio entro le prime due settimane di febbraio, nel frattempo il punto vendita si avvarrà provvisoriamente di una quarantina di bancarelle mobili refrigerate, nelle quali offrirà un assortimento di salumi, latticini, carni, pesce, preparati a base di verdura (insalate, minestre e così via), pasta fresca, condimenti, scelti tra quelli più richiesti da soci e clienti.

La riapertura parziale ha già permesso di riassegnare alla propria sede di lavoro circa metà delle persone – in tutto una sessantina - occupate dal punto vendita, che in questo periodo hanno sempre lavorato in altri negozi Coop, senza fare ricorso alla cassa integrazione, la quale avrebbe comportato per loro una decurtazione dello stipendio.

Oltre a mitigare i disservizi prolungando l’orario dei negozi vicini e offrendo gratuitamente la consegna della spesa a domicilio, in queste settimane di chiusura Coop Liguria ha offerto ai Soci uno sconto pari al 5% del valore degli acquisti effettuati nei punti vendita Coop di Genova, utilizzabile soltanto alla Negro. Tale sconto potrà essere usato già dalla riapertura, coinvolgendo così tutti i Soci nel rilancio del punto vendita.