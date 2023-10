Incendio al Terminal traghetti, decine di persone intossicate

Evacuato il supermercato Coop e i locali del Terminal Traghetti a Di Negro. Nel pre festivo dello shopping, un incendio - secondo quanto appreso scoppiato nei magazzini che si trovano nel seminterrato - ha causato un intenso fumo nero che ha invaso la struttura.

Per precauzione i clienti sono stati fatti uscire ma altri erano già scappati fuori intossicati e sono stati soccorsi dalle pubbliche assistenze, almeno sei presenti sul posto. Tre persone sono state intubate e saranno trasferite in camera iperbarica. Le automediche Golf 3 e 4 restano in assistenza ai vigili del fuoco che sono intervenuti con tre squadre e due supporti per domare l'incendio.

Notizia in aggiornamento.