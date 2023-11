/ Piazzale dei Traghetti Iqbal Masih

Incendio Terminal Traghetti, le condizioni degli intossicati in ospedale: il 41enne è sveglio e cosciente

Se tutti e tre, mercoledì, erano gravi, sedati e intubati, la direzione sanitaria dell'ospedale San Martino - dove sono ricoverati - ha comunicato stamattina che il paziente di 41 anni, in rianimazione al Monoblocco, è sveglio e cosciente e sono in corso le valutazioni per poterlo estubare