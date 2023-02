Meteo Liguria, macaia fino a sabato poi arriva il freddo: calo termico e possibili nevicate

Giornate grigie e uggiose da molto, troppo tempo, per di più senza vere precipitazioni. La dinamicità del clima ligure è un lontano ricordo e la macaia è la vera protagonista, come spiega Federico Brescia di 3bMeteo a GenovaToday.

Qualcosa sta per cambiare: tra giovedì e venerdì qualche debole pioggia potrà interessare la regione in modo molto disorganizzato. Sabato cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni più probabili al mattino. Ma il vero cambiamento ci sarà da domenica quando farà ingresso aria molto fredda di origine artico-continentale: in arrivo venti burrascosi di tramontana e grecale inizieranno a soffiare impetuosi con il cielo che risulterà nuvoloso ma stirato, tipico delle giornate ventose. Le temperature crolleranno di 7-10 gradi nell’arco delle 24 ore successive.

E la neve nell'entroterra ligure? Per quella bisognerà aspettare l’inizio della prossima settimana: è ancora presto per entrare nel dettaglio ma ci sono buone probabilità di vedere nevicate a bassa quota tra lunedì 27 e mercoledì 1 marzo. Ciò che sembra essere certo a oggi è il calo termico: le temperature massime nella prima parte della prossima settimana non supereranno i 7-9 gradi e le minime si avvicineranno allo zero anche sulla costa.

Su Genova in particolare, cielo coperto con piogge deboli tra giovedì e sabato mattina. Clima mite e temperature oltre la media, comprese tra 10 e 13 gradi. Ma anche sul capoluogo ligure, come sul resto della regione, da domenica arriverà aria molto fredda da est con un netto rinforzo del vento da nord. Calo termico e possibili deboli nevicate a bassa quota a inizio della prossima settimana.