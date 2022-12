“La valigia del Natale che vorrei”: premiati a Tursi i piccoli vincitori del concorso

Cosa c'è nella valigia di Natale dei bambini di Genova? La pace, la serenità, e poi il tempo, quel tempo che sembra non si trovi mai per niente e per nessuno: il tempo per giocare, per ascoltare, per dedicarsi agli altri.

Sono così stati premiati martedì pomeriggio nell’atrio di Palazzo Tursi gli alunni delle classi vincitrici del progetto “La valigia del Natale che vorrei”. Si tratta della V B della scuola Garaventa, prima classificata, della V B della scuola Mazzini che si è aggiudicata il secondo posto e della V C della scuola Spinola, terza.

Il progetto ha visto la partecipazione di più di 350 alunni, appartenenti a circa 20 classi, che hanno realizzato disegni, pensieri e brevi storie per altri bambini. Ogni lavoro è stato elaborato su un foglio A4 ed ogni classe, con l'insieme dei disegni e delle storie, ha creato un unico cartellone con "i doni da inserire nella valigia del Natale”.

Alla premiazione, insieme ai ragazzi e ai loro insegnati, erano presenti in rappresentanza del sindaco Marta Brusoni e Francesca Corso, assessori rispettivamente alle Politiche dell’istruzione e alle Politiche per i giovani. Le scuole coinvolte nell’iniziativa erano le Primarie del territorio del Municipio Centro Est. Alla premiazione ha presenziato anche la vicepresidente del Municipio Daniela Marziano. Presenti anche l’assessore alla valorizzazione delle tradizioni cittadine Paola Bordilli, il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba e il sindaco dei giovani Benedetto Pesce Maineri. Tutti gli elaborati sono esposti nell’atrio di Palazzo Tursi anche oggi, 21 dicembre.

In occasione della premiazione si è esibito il coro dei ragazzi dei Trillargento.