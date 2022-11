Sestri Ponente, il 21 novembre parte la posa del nuovo ponte obliquo. Venerdì l'assemblea pubblica

I lavori per la posa della struttura del nuovo ponte obliquo di Sestri Ponente partiranno il 21 novembre: a confermarlo, in consiglio comunale, l'assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi.

A chiedere notizie in Aula Rossa è stata Mariajosé Bruccoleri, consigliera comunale di Genova Civica, per avere informazioni fresche prima dell'assemblea pubblica di venerdì prossimo: infatti il 18 novembre, alle ore 17,30 a palazzo Fieschi (via Sestri 34, piano terra) le forze politiche di opposizione del Municipio Medio Ponente hanno organizzato un incontro che vedrà ospite proprio Piciocchi. Si discuterà, insieme alla cittadinanza, di quale futuro aspetta i cittadini riguardo i lavori del ponte obliquo sul Chiaravagna, e quale viabilità verrà prevista a seguito. L'evento è organizzato da Genova Civica, lista Rossoverde, M5s e Pd.

"Le opere in alveo e sulle spalle del nuovo ponte sono state completate - ha detto Piciocchi in consiglio comunale - e la posa della struttura è prevista a partire dal 21 novembre. Degli altri aspetti inerenti la viabilità, il disagio patito da commercianti e residenti parleremo in occasione dell'assemblea di venerdì".

Bruccoleri ha commentato: "Sottolineo che questa situazione crea disagio non solo ai commercianti ma anche ai residenti e tutta Sestri Ponente".