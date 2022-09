La storia infinita del ponte obliquo a Sestri, il Comune fissa una data di fine lavori

La storia infinita del ponte obliquo di Sestri Ponente, sul torrente Chiaravagna, approda nuovamente in consiglio comunale attraverso un'interrogazione presentata dalla consigliera comunale Mariajosè Bruccoleri di Genova Civica. Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi ha spiegato quali sono stati i problemi che hanno ritardato i lavori e definito le tempistiche per il varo della struttura.

"Si tratta di un tema molto importante per i cittadini di Sestri Ponente - ha esordito Bruccoleri - già in passato affrontato in consiglio comunale, siamo in ritardo di un anno e mezzo sulla tabella di marcia. Tra lavori e continui cambi di viabilità i cittadini continuano ad avere grossi disagi, c'è anche un problema di sicurezza perché le vie circostanti subiscono un traffico più elevato rispetto a quello per cui sono state immaginate. Sappiamo che durante i lavori ci sono stati molti problemi, chiedo all'assessore di conoscere le tempistiche e una reale data di fine lavori, anche per organizzare un'assemblea pubblica che consenta di capire, insieme ai cittadini, quali possano essere le soluzioni più adeguate per la viabilità".

Il vicesindaco Piciocchi ha fatto chiarezza: "Non c'è negligenza alla base del ritardo, ci sono state due diverse problematiche emerse durante i lavori. La prima dovuta al ritrovamento di serpentinite nel materiale del disalveo, che ha comportato un extracosto di 3 milioni di euro, la richiesta di nuove autorizzazioni e la riprogettazione dell’opera con conseguente allungamento dei tempi. La seconda il ritrovamento di un ponte del XVI secolo che ha comportato la sospensione del cantiere, il sopralluogo degli archeologi, l’attivazione della Soprintendenza e la necessità di rivedere il quadro economico per realizzare delle opere di conservazione del manufatto, che sono state effettuate. Il cantiere è stato riconsegnato lo scorso 4 aprile. Il ponte di metallo è stato realizzato ed è pronto in officina per il trasporto; la spalla sinistra è stata ultimata mentre quella destra è circa al 50%, considerando i tempi per finirla il varo del nuovo Ponte è previsto per novembre. Sono disponibile per un incontro con i cittadini sul tema della viabilità".

A chiudere il dibattito ancora la consigliera Bruccoleri: "Spero davvero che il problema venga risolto entro novembre e che sia possibile fare un'assemblea pubblica per il riassetto della viabilità, tema fondamentale per i residenti".