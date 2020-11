Il bimbo arriva prima: mamma partorisce a casa con l’aiuto del 118

Ha deciso di arrivare qualche giorno prima del previsto, in un periodo in cui tra l’altro correre in ospedale, causa emergenza coronavirus, è complesso. E così, il piccolo Emanuele è nato a casa, grazie al supporto dei medici del 118.

La storia l’ha raccontata il presidente della Regione, Giovanni Toti, ringraziando i medici per « tutti i piccoli e grandi miracoli che compiono quotidianamente con il loro lavoro». Sonia, la mamma del piccolo, ha partorito a casa aiutata dal papà Luca e dall’ostetrica Mara Amisano, che ha guidato il parto a distanza.

Una volta venuto al mondo, Emanuele è stato portato all’ospedale San Martino insieme con la mamma, ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Bimbo e mamma stanno bene, e hanno già ricevuto il benvenuto da tutta la Liguria da parte del presidente della Regione.