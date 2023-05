Partenza dei Mille, quest'anno anche una rievocazione storica

Sono passati ormai 163 anni da quando, da Quarto dei Mille, l'eroe dei Due Mondi, Giuseppe Garibaldi, partì con i suoi Mille. Un evento cruciale per la storia del nostro Paese e per la sua unità, nella quale la città di Genova ha giocato un ruolo da protagonista non solo per la partenza dei Mille e di Garibaldi, ma anche per aver dato i natali a Mameli e Novaro, che proprio nella nostra città hanno eseguito e cantato per la prima volta il 'Canto degli italiani'.

Sarà una giornata ricca di appuntamenti quella di venerdì 5 maggio, anticipata dalla rievocazione storica che si terrà questa sera, a partire dalle 18.30, allo scoglio di Quarto dei Mille: la rievocazione è a cura del Comune di Genova Assessorato alle Tradizioni Cittadine e del Municipio Levante grazie alla collaborazione di 'Storiedibarche' Asd e promozione sociale.

"La nostra città ha una storia importante, soprattutto quando parliamo di unità di Italia - spiega l'assessore alle Tradizioni Paola Bordilli - perché da qua è partita la spedizione dei Mille, un manipolo di uomini, che hanno dato la vita, inseguendo il sogno di un'Italia senza più confini. Quest'anno abbiamo voluto arricchire la tradizionale cerimonia del 5 maggio con ulteriori iniziative sul territorio, che sono partite il 2 maggio e che vedranno questa sera, per la prima volta, una rievocazione storica dello sbarco nonché domani pomeriggio una camminata lungo i luoghi significativi dal museo Garibaldino allo scoglio di Quarto. Come ogni anno poi, la mattina del 5 maggio saremo a Quarto per celebrare il coraggio di questi uomini, un coraggio che ancora oggi può e deve essere di esempio per tutti noi, perché sempre attuale in questa società che ci impone ogni giorno nuove sfide".

"Anche quest'anno, grazie al Comune di Genova, all'assessore Bordilli e al grande supporto del vice presidente Carleo e della consigliera La Marca siamo riusciti a organizzare tre giorni di eventi dedicati al ricordo della partenza di Giuseppe Garibaldi dallo scoglio dei Mille - dice il presidente del Municipio IX Levante, Federico Bogliolo -. Quest'anno la serie di manifestazioni sarà valorizzata da una rievocazione storica organizzata con gozzi e velieri. Una grande occasione per ricordare con orgoglio la partenza dei Mille e il suo grande valore per Genova e il Municipio Levante. Ringrazio le associazioni che hanno preso parte all'organizzazione e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa importante serie di eventi dedicati a Garibaldi".