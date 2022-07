Nicola Piacente nominato nuovo Procuratore capo di Genova

È passato un anno dal pensionamento di Francesco Cozzi, procuratore capo di Genova che aveva coordinato, tra le altre, le indagini per il crollo del ponte Morandi e per l'incidente della torre piloti nel porto genovese.

La quinta commissione del Csm ha proposto la nomina di Piacente come nuovo procuratore capo di Genova, che è stata votata dall'assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura a larghissima maggioranza, solo un contrario e 4 astensioni.

Nel corso del plenum di Palazzo dei Marescialli è emerso come la prioritaria trattazione di questa delibera è stata decisa per la volontà del Csm di non lasciare scoperta la direzione dell'ufficio giudiziario genovese impegnato a sostenere l'accusa nel processo sul crollo del Ponte Morandi.

Piacente sostituisce il procuratore Francesco Cozzi andato in pensione nel luglio del 2021, poco tempo dopo aver terminato le indagini preliminari proprio sul disastro del ponte sul Polcevera.

Nicola Piacente è già stato un magistrato della Procura di Genova dal 2002 al 2005, quando ha ricoperto il ruolo di sostituto procuratore, successivamente è stato trasferito a Milano. Dal 2011 al 2015 è poi tornato nel capoluogo ligure come procuratore aggiunto, proprio la pregressa conoscenza della realtà genovese è una delle ragioni a sostegno della sua nomina.

Nella sua carriera di pubblico ministero Piacente si è occupato di importanti inchieste come quella sull'aggressione all'ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi a opera di due anarchici nel 2012 e l'inchiesta per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio che portò alla condanna dell'ex presidente di Banca Carige Giovanni Berneschi nel 2014.