Moconesi, arriva la panchina gigante

È stata installata a Moconesi una panchina gigante grazie all'iniziativa di alcuni volontari della zona, attivi nel panorama dell'outdoor, è dipinta di giallo e si trova in un delizioso punto panoramico del Comune, che offre una vista meravigliosa su tutta la Val Fontanabuona.

Si trova in corrispondenza della cappella di San Rocco e si può raggiungere percorrendo la statale 225, all'altezza dell'abitato di Gattorna si svolta verso Moconesi Alto fino al monte San Rocco, si può arrivare in auto ma gli ultimi tre chilometri non sono asfaltati, dal fondovalle è un percorso di circa 8 chilometri.

Il sindaco di Moconesi Giovanni Dondero racconta a Genova Today: "L'iniziativa è nata da un gruppo di volontari della nostra zona che con la collaborazione del Comune hanno individuato la postazione e provveduto poi all'installazione, avvenuta nella giornata di domenica 15 maggio. Si tratta di un'iniziativa molto interessante che può richiamare molti appassionati di trekking o di escursioni in bicicletta. Al momento non fa parte del circuito Big Bench, ma ci informeremo per valutare l'ingresso".

Altre panchine giganti, per quello che riguarda la città metropolitana di Genova, si trovano a Rossiglione, Valbrevenna, Crocefieschi e Ronco Scrivia.