Donne vittime di violenza, un minuto di silenzio nei punti vendita Coop

Sabato 25 novembre Coop Liguria ricorderà le donne vittime di femminicidio con un minuto di silenzio, che sarà osservato in tutti i punti vendita alle ore 11. Negli ipermercati, inoltre, il personale allestirà una cassa con accessori femminili rossi, per aderire alla campagna 'Posto occupato', nata proprio per ricordare le tante, troppe donne uccise dagli uomini.

Queste iniziative si sommano agli altri impegni del mondo Coop sul tema della violenza di genere. Con il podcast 'Il silenzio parla', realizzato assieme a Differenza Donna, l'associazione che gestisce il Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking 1522, Coop ha dato voce a coloro, che hanno vissuto la violenza sessuale, verbale, psicologica, economica e ne sono uscite.

Le loro storie, lette da attrici, si possono ascoltare sul sito www.coop1522.it al quale si può accedere anche tramite un Qr code stampato sulle confezioni di quattro tipologie di biscotti presenti nei punti vendita. Per dare massima diffusione al numero, che permette di chiedere aiuto, Coop lo ha inserito nelle etichette di 500 prodotti a marchio e fino al 26 novembre lo riporta anche sugli scontrini.

Per sostenere l'associazione, che gestisce il call center del 1522, Coop ha realizzato una shopper in cotone biologico a edizione limitata, il cui ricavato (50 centesimi per ogni borsa) sarà devoluto a Differenza Donna.