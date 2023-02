L'artista di Lavagna che spopola sui social: la storia di Michele Sanna

Spopola sui social un giovane artista ligure, Michele Sanna in arte Mitch, che ha trasformato il suo talento in un vero e proprio lavoro come disegnatore, illustratore e content creator. Nato e cresciuto a Lavagna, ha 28 anni ed è seguitissimo con 457mila follower e 12 milioni di like sul profilo TikTok @mitchsanna, 124mila follower su Instagram e i 100mila iscritti sul canale YouTube.

Chi è Michele Sanna, artista virale sui social

Disegna di tutto, animali (la sua grande passione), fumetti, ritratti, fiori e personaggi dei film, ma la vera sorpresa è che Mitch è autodidatta. Dopo aver concluso gli studi linguistici e aver abbandonato svariati hobby, la svolta con il disegno è arrivata infatti solo nel 2019. Dai primi semplici schizzi per divertimento si è innanmorato dell'arte e ha cominciato a specializzarsi, giorno dopo giorno. Lui stesso racconta "Ho capito che il segreto per ottenere ottimi risultati non è possedere una dote innata, ma mettere impegno e costanza in ciò che si fa". La svolta è arrivata nel 2020 con la creazione del profilo di TikTok dove ha cominciato a condividere i sui lavori, fino a diventare uno dei maggiori profili italiani dedicati al disegno. I suoi video sono infatti virali in pochi giorni: "È stato il momento in cui ho capito davvero cosa volessi fare nella vita. L’arte per me non rappresentava più un semplice hobby".

I video tutorial per chi vuole imparare a disegnare

Michele Sanna realizza anche video tutorial attraverso i quali spiega procedimento, tecniche e materiali utilizzati per realizzare i diversi tipi di disegno e spesso realizza poi opere commissionate direttamente dai suoi follower, tra le proposte più in voga i ritratti di celebrità o personaggi dei fumetti, anche se suoi i soggetti preferiti sono gli animali. "Posso dire di aver creato una bellissima community - spiega - e non c’è nulla che mi renda più fiero di aiutare le persone ed essere d’ispirazione per loro". Tanti infatti si sono avvicinati al mondo dell'arte seguendo le sue pagine social. Tra le recenti iniziative anche un corso di disegno sul sito www.mitchsanna.com, dedicato a tutti coloro che si trovano alle prime armi con matite e pennelli. Un percorso di apprendimento passo a passo per sperimentare insieme tutti gli aspetti del disegno.

Il sogno nel cassetto

Il sogno nel cassetto di Michele Sanna è quello di diffondere la passione per l’arte in tutto il mondo sfruttando il potere dei social, dei quali spesso si fa un cattivo uso, per educare un grande pubblico come il suo, composto soprattutto da giovani. In particolare, vuole rivolgersi a tutti i ragazzi che sono indecisi sul proprio futuro o non hanno ancora trovato la propria passione, ma che in qualche modo si sentono affascinati e incuriositi dal mondo dell’arte. "A volte - conclude - nella vita bisogna partire da zero e non ci vedo niente di male in questo. All’inizio può sembrare tutto difficile e si deve fare molta pratica, ma l’esperienza mi ha insegnato che la costanza è la chiave di tutto. Perché se non si nasce artisti, lo si può diventare".