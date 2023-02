"M'illuimino di meno" anche a Genova: ecco dove

Anche quest’anno diverse zone di Genova, tra luoghi pubblici ed edifici privati, aderiscono a “M’illumino di meno”, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che Rai Radio 2 con il programma Caterpillar organizza dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Ecco le iniziative in programma sul territorio.

Il Porto Antico si illumina di meno

In considerazione della situazione attuale, Porto Antico di Genova già da qualche mese ha ridotto i consumi energetici sotto il profilo della climatizzazione e spegnendo, da lunedì a giovedì, l’illuminazione delle insegne della facciata nord dei Magazzini del Cotone e l’illuminazione del Bigo. Il 16 febbraio, In segno di adesione alla giornata, il Porto Antico si illuminerà ancora di meno con lo stop alle luci che contornano il perimetro delle facciate dei Magazzini del Cotone.

Sono oltre 15 anni che la società porta avanti interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale e al risparmio e all’efficientamento energetico. Restando nel settore dell’illuminazione, i risparmi ottenuti nelle aree dei Magazzini del Cotone grazie al progetto Relamping con gli impianti a led consentono dal 2013 un risparmio energetico annuale che sfiora il 40%, le emissioni di CO2 si sono ridotte del 35%. La seconda fase del progetto che ha interessato nel 2019 i pastorali bassi e l’illuminazione intorno alle palazzine dei Quartieri Antichi ha portato rispettivamente a un risparmio del 62% e del 71%. Il processo di sostituzione sarà completato a breve anche grazie al programma di investimento Gen-ius del Comune di Genova, finanziato a livello europeo. Gli interventi consentiranno un risparmio energetico del 66% su questa ultima tranche.

Il Festival della Scienza e gli esperimenti da rifare a casa

Il Festival della Scienza partecipa all’edizione 2023 di M’illumino di Meno, con tre attività didattiche gratuite per insegnanti e famiglie a tema energia, luce e riuso creativo, disponibili sul sito festivalscienza.it. Organizzata da Rai Radio2 con il programma Caterpillar, M’illumino di Meno da quest’anno è riconosciuta dalla Repubblica come Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

In occasione di questo traguardo, il Festival della Scienza ha deciso di mettere a disposizione di insegnanti e famiglie tre attività didattiche facilmente replicabili in classe o a casa. "Coinvolgere attivamente è il modo migliore per avvicinare le persone a sostenibilità e risparmio energetico – spiega Fulvia Mangili, direttrice del Festival della Scienza – temi molto importanti e sempre più connessi con il cambiamento climatico, spesso percepito come “inevitabile”. Per comunicare che la rotta si può invertire, è necessario far capire il ruolo chiave delle piccole azioni quotidiane, come in modo molto efficace fa, da quasi vent’anni, Caterpillar con M’illumino di Meno. Le tre attività didattiche che abbiamo preparato per l’edizione 2023 seguono lo stesso obiettivo: insegnanti e genitori possono spiegare a studenti e figli, in modo semplice e divertente, concetti scientifici come moto, energia e luce". Le tre attività didattiche del Festival della Scienza consistono nella costruzione di una macchina ad aria, di una batteria ad acqua e sale e di uno spettroscopio di carta, costruibili con materiali di recupero facilmente reperibili. Grazie a schede con istruzioni dettagliate e a video tutorial, è possibile replicare le attività in classe o a casa, per divertire bambine e bambini e, contemporaneamente, introdurre argomenti scientifici cari al Festival e a tutta la comunità di “M’illumino di Meno”, come la mobilità sostenibile, l’energia rinnovabile e il risparmio energetico.

Maggiori informazioni su https://www.festivalscienza.it/site/home/millumino-di-meno-2023.html

Coop abbassa le luci

Per il diciottesimo anno consecutivo Coop aderisce a “M’illumino di meno”, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Rai Radio2.

Il 16 febbraio, nei punti Coop Liguria l’abbassamento delle luci è previsto a partire dalle 18 e coinvolgerà anche le gallerie dei centri commerciali. Per contribuire direttamente al risparmio energetico, Coop ha abbandonato da tempo i sistemi di illuminazione tradizionali a favore delle più efficienti luci a led, installandole in tutti i punti vendita realizzati o ristrutturati. In Coop Liguria questa tecnologia è presente ormai in tutti i negozi, i parcheggi e le gallerie commerciali, in alcuni dei quali è già in corso la sostituzione delle lampade a led più datate con altre di ultima generazione.

Coop Liguria ha già deliberato di investire 6 milioni di euro sul fotovoltaico realizzando, nei prossimi anni, altri 7 impianti simili a quello di Sarzana, che una volta a regime produrranno 3,8 milioni di kWh di energia e assieme agli impianti già in essere copriranno circa il 10% dei consumi complessivi della Cooperativa. I lavori per realizzare i primi tre impianti, presso l’Ipercoop di Carasco e i supermercati di Chiavari e Genova Prà-Palmaro, sono già in corso.

Aci spegne le luci alla Foce

In occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, l’Automobile Club d’Italia (ACI) aderisce alla campagna di sensibilizzazione "M'illumino di Meno". L’iniziativa, realizzata da Rai Radio2 con il programma Caterpillar, prevede lo spegnimento di tutte le luci non necessarie e le insegne a partire dalle ore 18:00 del giorno 16 febbraio fino all’alba del giorno successivo.

L’Automobile Club Genova aderirà, come l’anno scorso, all’iniziativa con lo spegnimento totale delle luci della sede alla Foce (Genova) dalle 18 di giovedì 16 febbraio alle 6 della mattina seguente. All’iniziativa partecipano anche le delegazioni Aci di Genova e gli uffici del Pra.

Iren "spegne" le sedi aziendali anche a Genova

Per sensibilizzare i territori sull’importanza della transizione energetica e sulla necessità, mai come ora, di mettere in campo azioni per ridurre i consumi e il nostro impatto ambientale, giovedì 16 febbraio, dalle 19 alle 22 verranno spente le insegne luminose di tutte le principali sedi operative del Gruppo in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Gli edifici aziendali coinvolti saranno quelli di Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Torino e Vercelli.

In occasione di questo appuntamento, il gruppo ha inoltre lanciato una campagna, rivolta alle proprie persone, dedicata alla condivisione come strumento per contrastare lo spreco di risorse. L’invito è quello di raccontare i “gesti di condivisione” quotidiani che possono essere esempi virtuosi di risparmio e, in alcuni casi, anche di creazione di nuova energia, in senso letterale o attraverso la costruzione di un senso di comunità.