Festa in casa interrotta dalla polizia, ventenne fermato con lo spray al peperoncino

Nel corso della notte fra Santo Stefano e domenica 27 dicembre i poliziotti del commissariato San Fruttuoso sono intervenuti in via Bellotti, traversa di via Biga a Marassi, per una lite all'interno di un appartamento. Giunti sul posto, gli agenti sono stati accolti dal padrone di casa, un giovane cubano di 20 anni, a torso nudo ed evidentemente ubriaco, che gli si è scagliato contro.

Per contenere il giovano si è dovuti ricorrere all'utilizzo dello spray al peperoncino. Dentro casa erano presenti altri sei giovani sudamericani, che, nel corso della notte, erano già stati multati dalla polizia locale in quanto stavano facendo una festa, nonostante le restrizioni anti covid.

Per la reazione avuta, dopo essere stato accompagnato in questura, il padrone di casa è stato denunciato per il reato di resistenza.