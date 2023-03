In un libro le mini "Cartoline da Genova": la città raccontata in cento parole da 56 genovesi

Come si fa a descrivere Genova in sole cento parole? L'esercizio di sintesi non è facile in una città così ricca di paesaggi, storia, personaggi e cultura, ma è la prova in cui si sono cimentati diversi autori genovesi che hanno risposto alla call della libreria indipendente Book Morning di via della Maddalena, nell'anno di Genova Capitale del Libro. Cittadini dunque che non solo leggono, ma anche che scrivono.

I 56 mini racconti più belli sono stati selezionati e pubblicati in "Cartoline da Genova" a cura di Valentina Beronio, uscito in libreria questo mese e stampato da L'Erudita (marchio di Giulio Perrone Editore).

In cento parole - poco più dello spazio di una vera cartolina - sono stati scritti racconti, ricordi, suggestioni, ognuno con il suo stile: si ritrova così la Genova verticale, quella dei caruggi, dei suoi quartieri da ponente a levante, la città degli ultimi e degli incontri, delle speranze e delle paure, delle risate, e anche delle tragedie che hanno segnato il capoluogo. C'è spazio per il fantasy, il noir, i ricordi personali, le "fotografie" di attimi di vita quotidiana che rendono l'immagine di una città viva: i vicoli di Andrea Piccardo, la città multiculturale di Vincenzo Federico, la sparizione "alla Mattia Pascal" di Sara Tassara, la città che "per rinnovarsi demolisce" di Rosa Elisa Giangoia, la Genova come una delle "città invisibili" di Italo Calvino di Simone Farello, il ricordo della tragedia del Morandi di Deborah Riccelli, il mago che voleva nascondere Genova nel suo cilindro di Valentina Bocchino, la suspense in metro di Iole Murruni e la gatta che scopre il centro storico di Martina Saliva. Sullo sfondo, una Genova sempre diversa, dalle stazioni ferroviarie ai tanti quartieri, dal mare alle alture, da Voltri a Boccadasse.

Come ricorda Beronio (che è editor, docente di scrittura creativa, attivista e fondatrice della libreria e del progetto Book Morning), "dal centro e i vicoli cantati da De André alle colline al mare notturno, l'antologia raccoglie le parole di chi a Genova è nato e cresciuto e di chi invece l'ha scelta per diventare la donna e l'uomo che è adesso, tra passeggiate e bevute, tra partenze e ritorni, ma sempre rendendo omaggio alla città che sale".