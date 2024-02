Torna al Carlo Felice il 'Gala Pas de Deux' con un risvolto benefico per i bimbi del Gaslini

Terza edizione a Genova per il 'Gala Pas de Deux', che andrà in scena giovedì 14 marzo 2024 al Teatro Carlo Felice, preceduto anche quest'anno da un evento dal risvolto benefico, con un'anteprima dedicata ai bambini dell'ospedale Gaslini di Genova.

L'evento è andato in scena la prima volta nel 2019 come serata di beneficenza per il crollo del Ponte Morandi grazie all'iniziativa di un gruppo di solisti dell’Hamburg Ballet coordinati da Jacopo Bellussi, genovese e primo ballerino. Oggi, sotto la sua direzione artistica, rappresenta uno dei gala più rinomati a livello nazionale nell'ambito balletto classico, fiore all'occhiello di una città che si appresta a tornare capitale della danza con il rilancio del Festival del Balletto di Nervi, previsto nell’estate del 2025.

E proprio in vista di questo ambizioso progetto, l’evento vuole rappresentare avvicinare ulteriormente il pubblico genovese verso questa straordinaria forma d'arte. Per tutta la durata dello spettacolo la platea sarà accompagnata da spiegazioni sulla storia di ogni singolo pezzo, per poterne comprendere meglio il significato e permettere agli spettatori di apprezzare nel migliore dei modi l'interpretazione di questi artisti straordinari che provengono da ogni parte del mondo.

Primi ballerini ed 'etoiles' danzeranno su musiche di famosi compositori, da Mahler a Chopin, da Prokofiev a Strauss, e delizieranno il pubblico genovese con duetti considerati i cavalli di battaglia di coreografi del calibro di Preljocaj, McGregor, Ashton, MacMillan e Neumeier, dando vita a un programma vario e ricco di momenti di grande intensità. All'evento parteciperanno diverse compagnie: Stuttgart Ballet, Les Ballets de Monte-Carlo, Hamburg Ballet, Birmingham Royal Ballet, Bayerisches Staatsballett.

Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno è prevista un’attività benefica legata all’evento: durante i giorni di prove antecedenti al gala, a favore dell’Associazione Piccoli Cuori, i ballerini si esibiranno presso l’aula magna dell’Ospedale Gaslini di Genova in uno spettacolo interamente dedicato ai bimbi ricoverati presso l'istituto. L'appuntamento è fissato per martedì 12 marzo alle ore 11.