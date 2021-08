Fridays for future torna in piazza: "Sciopero globale per il clima"

Tornano in piazza, anche a Genova, venerdì 24 settembre 2021 i giovani di Fridays for Future, il movimento nato da dalla protesta di Greta Thunberg per chiedere alla politica un impegno concreto per gestire l’emergenza climatica in corso. La manifestazione genovese andrà in scena in piazza De Ferrari, secondo quanto comunicato su Facebook dagli attivisti.

"Torniamo ad essere marea, e che marea - si legge sui social - gli effetti della crisi climatica sono sempre più devastanti, non possiamo stare fermi mentre il nostro presente e futuro bruciano. Il nostro è uno sciopero globale per il clima".

"Il 2021 per il clima non sarà un anno qualsiasi - prosegue la nota - in tutto il mondo creeremo un vero e proprio momento storicio prima della COP26 (la 26esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ndr) , dando coraggio a chi dovrà prendere decisioni epocali e non più rimandabili per l'umanità. Le protagoniste e i protagonisti saremo noi e vogliamo farci sentire. Sappiamo che il momento migliore per agire sarebbe stato 30 anni fa, ma il secondo momento migliore è oggi. È una responsabilità, ma anche un'opportunità storica. Tutto avverrà nel rispetto delle misure sanitarie".