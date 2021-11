Un milione di euro per lo sport: il bando della regione per società e associazioni sportive

Sarà operativo dal 20 novembre il bando da un milione di euro, approvato da Regione Liguria, per sostenere concretamente il settore sportivo amatoriale e dilettantistico con fondi che consentano a società ed associazioni di acquistare attrezzature o realizzare migliorie ai centri sportivi.

Al bando potranno accedere le società sportive e le associazioni dilettantistiche regolarmente iscritte al registro delle società sportive CONI o alla sezione parallela del CIP. Ogni soggetto potrà ricevere un contributo che va da un minimo di 10 mila ad un massimo di 40 mila euro.

La somma ricevuta sarà per il 60% garantita da FILSE con un tasso di finanziamento agevolato dello 0,7% o dello 0,5% per progetti destinati allo sport paralimpico o all’abbattimento di barriere architettoniche. Il restante 40% della somma sarà invece concesso a fondo perduto.

L’assessore allo sport e pari opportunità Simona Ferro, promotrice di questa iniziativa, ha dichiarato:

“Serviva un segnale di vicinanza nei confronti di chi ha lottato per mesi per non chiudere e per questo abbiamo pensato ad un bando che dia la possibilità di fare investimenti sia in infrastrutture che in attrezzature e che contenga una parte a fondo perduto. Ringrazio il collega Benveduti e gli uffici dell’assessorato alle attività produttive per aver permesso che questo aiuto fosse erogato nei tempi e nei modi corretti anche nel settore dello sport."

I soggetti interessati potranno presentare le domande di partecipazione, in modalità a sportello, dal 10 al 20 di novembre. Il bando sarà gestito da Filse che ne curerà le modalità di erogazione e di rendicontazione sul suo sito internet alla sezione bandi, che si può visitare a questo link.

L’assessore Simona Ferro ha concluso dicendo:

“Con questa modalità consentiamo a società ed associazioni sportive di effettuare investimenti infrastrutturali e in attrezzature per ampliare o ammodernare le proprie dotazioni rendendo la Liguria una regione maggiormente all’avanguardia anche per lo sport dilettantistico.”

L’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, che è stato coinvolto nella progettazione di questo bando, ha dichiarato: