Un'associazione per ricordare Federico, morto in corso Europa: "Amava fare del bene, continueremo la sua opera"

Federico amava fare del bene, era sempre in prima fila se c'era bisogno di aiuto per gli amici o per cause più grandi, e adesso - a quattro anni dalla sua morte - un'associazione creata dalla famiglia e dagli amici continuerà il suo operato.

Nasce così, con un logo a forma di palloncino arcobaleno, "Il cuore di Federico", quattro anni dopo l'incidente stradale che nel gennaio 2019 aveva visto coinvolto Federico Fontana, 30 anni, in sella alla sua moto. Era successo in corso Europa, all'altezza dello stadio Carlini: mentre una donna era rimasta ferita nello schianto, per Federico purtroppo non c'era stato niente da fare.

Adesso il ragazzo verrà ricordato con una serie di iniziative benefiche in linea con lo stile di vita che conduceva: "Aiutava sempre gli altri - spiega la mamma di Federico, Anna Gremmo, a GenovaToday - dunque abbiamo pensato di continuare su questa strada. 'Il cuore di Federico', dopo un lungo iter burocratico, è una realtà nata ufficialmente nei primi mesi del 2022 e dopo una serie di eventi organizzati un po' sottobanco per dare tempo all'associazione di germogliare, siamo pronti a lanciarla ufficialmente lunedì 19 giugno". Anna è la presidentessa mentre tesoriere e segretario sono due storici amici di Federico.

L'appuntamento del 19 giugno è alle 20,30 nella sala di rappresentanza di Palazzo Tursi, con un concerto del coro Monte Cauriol (che recentemente ha festeggiato i 70 anni) patrocinato dal Comune di Genova.

La partecipazione è a donazione volontaria, il ricavato sarà devoluto in beneficenza: "Vogliamo dedicarci a più cause - spiega Anna - aiutando persone e realtà 'a corto raggio', ovvero che individueremo e conosceremo personalmente, per controllare che i fondi arrivino effettivamente a destinazione. Per questo primo appuntamento aiuteremo Piero Buffa, medico del Gaslini in pensione, che da 40 anni va a lavorare come volontario in un ospedale nel Benin, Paese dell'Africa occidentale, e ha costruito una casa di accoglienza per bambini rimasti senza famiglia". Buffa sarà presente all'evento del 19 per illustrare la sua attività.

"Ci stiamo attrezzando anche per poter ricevere il 5 per mille nel 2024 - conclude Anna -. La nostra intenzione è concentrarci soprattutto sull'aiuto a donne, madri e bambini. Penso che Federico sarebbe contento, stiamo cercando di continuare sui suoi passi, sono molto emozionata".

Per informazioni sull'evento del 19 giugno, Anna Gremmo: 342.7576776.