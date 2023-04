Il coro Monte Cauriol spegne 70 candeline: due giorni di festa in centro

Coralità e tradizioni popolari: su questi due pilastri, tra il 1949 e il 1950, nacque il coro Monte Cauriol, dalla mente di Armando Corso e altri universitari genovesi, compagni di corso a Ingegneria, tutti appassionati di musica e montagna e grandi sostenitori del coro Sat di Trento, pioniere del suo genere.

Quest’anno il coro Monte Cauriol, diretto da Massimo Corso, riesce a festeggiare i suoi 70 anni: un compleanno importante, arrivato in tempo di pandemia e per questo rimandato, da celebrare con due giorni di concerti, ricordi e canti il 14 e 15 aprile. Un percorso che si concluderà con una grande concerto al Teatro Carlo Felice, insieme al coro Sat.

"Genova è orgogliosa di rendere omaggio al Monte Cauriol, una vera e propria istituzione che da oltre 70 anni porta avanti le tradizioni popolari – ha commentato il sindaco Marco Bucci - È sempre affascinante ascoltare i canti del nostro coro che ancora oggi dimostra uno spirito e una passione senza eguali. In tutti questi anni il Monte Cauriol ha prodotto oltre 240 canti, eseguiti con uno stile e uno spirito inconfondibili. Invito tutti i genovesi a partecipare alle iniziative del 14 e il 15 aprile per scoprire e lasciarsi incantare da questa realtà, in attesa dell’imperdibile concerto al Carlo Felice".

"In tutti questi anni il coro ha promosso la divulgazione del canto di montagna per voci maschili diventando così un vero e proprio tutore di un patrimonio immenso di storia e tradizione locale, di cui andiamo orgogliosi e fieri. A tutto questo ha aggiunto una importantissima attività di ricerca e di riscoperta di brani inediti, a cui si unisce l’amore per il cantare assieme e per la montagna – dichiara l’assessore alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli - La montagna, appunto, come elemento di unione: oggi ricordiamo grazie al coro la montagna come luogo spirituale, capace di promuovere la curiosità verso le culture locali, attraverso un comune denominatore, la socialità. La festa per il Coro del Monte Cauriol celebra anche un sodalizio che coinvolge tutte quelle realtà di Genova capaci di farci conoscere, amare e vivere la montagna: a loro va il mio grazie sia per questi eventi sia per la partecipazione alle iniziative comunali di musica che li vedrà protagonisti di Chiese In Musica".

"È con grande soddisfazione che il coro Monte Cauriol si appresta a festeggiare i suoi 70 anni... e oltre di attività. In effetti la data giusta era il 2020, ma la pandemia ci ha obbligato a rimandare – ha aggiunto il presidente del coro Monte Cauriol Giovanni Cassola - L'obiettivo principale del coro è quello di portare avanti e diffondere il canto di tradizione popolare, che purtroppo è poco conosciuto e trascurato. Ispirazione e punto di riferimento costante è stato il coro della Sat, di Trento, massima espressione di questo genere, che dal 1926 affascina il pubblico, anche fuori dai confini nazionali. Il modo migliore di celebrare questo momento è sicuramente quello di poterlo avere qui, in concerto, per Genova e la montagna".

I festeggiamenti per i "70 anni… e oltre" del coro Monte Cauriol si aprono con una due giorni a Palazzo Ducale: venerdì 14 e sabato 15 aprile il Salone del Maggior Consiglio ospiterà due eventi che si articoleranno in interventi, proiezioni e foto, alternati a canti del coro Monte Cauriol. L’appuntamento con "Cento e più anni della sezione Ana di Genova", a cura dell’Associazione Nazionale Alpini, è per venerdì 14 dalle 17 alle 19, mentre l’evento "Storia dell'alpinismo genovese", a cura della sezione ligure del Club Alpino Italiano, è previsto per sabato 15 aprile, stesso orario. Entrambe le iniziative sono a ingresso libero.

Alle 20,30 di sabato 15 aprile, infine, al teatro Carlo Felice andrà in scena il concerto del coro Sat diretto da Mauro Pedrotti.