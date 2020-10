Università di Genova, il nuovo rettore è Federico Delfino

Si è conclusa con la vittoria di Federico Delfino la sfida per eleggere il nuovo rettore dell’Università di Genova.

Delfino sarà dunque in carica dal primo novembre 2020 al 31 ottobre 2026, prendendo il posto di Paolo Comanducci. Savonese, 48 anni, professore ordinario dal 2016 e direttore del Campus di Savona, oltre che delegato del Rettore per il ponente ligure, diventa uno dei rettori più giovani d’Italia.

La prima tornata di votazioni (14-15 settembre) in cui gli aspiranti al ruolo, oltre a Delfino, erano Gianmario Sambuceti (preside di Medicina), Enrico Giunchiglia (prorettore dell'Università di Genova) e Fabio Lavagetto, era terminata con un nulla di fatto: nessuno dei quattro aveva ottenuto i 755 voti necessari per ottenere la maggioranza assoluta.

Era quindi stata riconvocata la votazione per il 30 settembre e per l’1 ottobre, co Giunchiglia e Lavagetto che si erano ritirati nel frattempo, e giovedì pomeriggio è arrivata la conferma della vittoria di Delfino.