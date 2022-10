Corso Italia: installati percorsi podotattili per i non vedenti

Continuano i lavori in Corso Italia dopo l'ampio rinnovamento portato avanti dalla giunta Bucci. Sabato 6 agosto 2022 è stata inaugurata la pista ciclabile e martedì 4 ottobre il consiglio comunale ha deciso d'intitolarla a Michele Scarponi e Rocco Rinaldi, nelle prossime settimane dovrebbero essere completate le panchine mentre il sindaco di Genova ha annunciato l'arrivo di un'altra novità.

"In questi giorni - scrive Bucci sul proprio profilo social - saranno portati a termine alcuni interventi fondamentali in corso Italia per l’abbattimento delle barriere architettoniche per le persone non vedenti. Nelle sei fermate bus, negli attraversamenti pedonali e lungo la passeggiata sono stati installati i percorsi podotattili, gli impianti semaforici saranno dotati di avvisatori acustici a comando, tutti i dislivelli sono stati sistemati con rampe collegate adeguatamente al piano marciapiede".

"Interventi imprescindibili - conclude il sindaco - per rendere la città maggiormente inclusiva, aperta ed in grado di offrire a tutti cittadini la possibilità di una piena partecipazione alla vita sociale".