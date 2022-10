Corso Italia, lavori in corso per le nuove panchine

Sabato 6 agosto 2022 è stata inaugurata la pista ciclabile di corso Italia e martedì 4 ottobre il consiglio comunale ha deciso d'intitolarla a Michele Scarponi e Rocco Rinaldi. Ma i frequentatori della promenade non hanno potuto fare a meno di notare come le panchine siano ancora in fase di realizzazione.

"Presto corso Italia avrà di nuovo le sue panchine. È in corso il taglio del granito che sarà successivamente posizionato nelle aree della promenade". Ad annunciarlo con un post sui suoi profili social, datato giovedì 6 ottobre 2022, è stato il sindaco di Genova, Marco Bucci.

"Il materiale è stato indicato dalla Soprintendenza per mantenere l'aspetto storico della nostra passeggiata. Inoltre saranno posizionate anche le nuove piante che completeranno le aree verdi. Nelle prossime settimane i lavori in corso Italia saranno finalmente completi e siamo certi che daranno nuovo lustro a uno dei luoghi più belli della nostra Genova", conclude il sindaco.

Qui sotto una foto del granito in lavorazione, postata da Bucci.