Vaccino covid in Liguria anche agli insegnanti non residenti nella nostra regione

«I numeri di oggi non segnano nessun particolare scossone. Registriamo una incidenza del virus molto superiore alla media in particolare nel distretto 1 di Ventimiglia, e una pressione superiore alla media anche nel distretto 2 di Sanremo, seppur inferiore a quello del distretto 1»: queste le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante la conferenza stampa di sabato sera, dopo la performance dell'attore e regista Sergio Castellitto che ha letto alcuni passi dal libro di Matteo Bassetti, Direttore Clinica Malattie Infettive.

Da lunedì 1 marzo la Liguria torna in fascia gialla, «una delle poche regioni d’Italia - continua Toti - segno che i comportamenti dei cittadini sono stati appropriati e i nostri ospedali hanno una elevata capacità di resistenza, ma anche che i vaccini eseguiti, soprattutto nelle Rsa, giovano alla pressione ospedaliera».

E poi una notizia sui vaccini: «Il personale della scuola che lavora stabilmente, anche precario, in Liguria ma non è residente nella nostra regione verrà vaccinato in Liguria - spiega Toti -, a patto che si iscriva ai servizi delle aziende sanitarie per soggiorno temporaneo, in modo da aver attribuito un medico di famiglia sul nostro territorio».

La Liguria in fascia gialla

La regione torna in fascia gialla dunque da lunedì, tranne il distretto 1 di Ventimiglia che rimane in "fascia arancione rafforzata", e nel distretto 2 di Sanremo a differenza del resto della Liguria ci saranno alcune restrizioni in più come la chiusura delle scuole e dei parchi (qui l'elenco dei comuni e le restrizioni nel dettaglio).

«Scende anche oggi il numero delle persone ricoverate in ospedale, segno che i primi effetti dei vaccini cominciano a sentirsi – aggiunge Toti - Registriamo 8 deceduti: pur parlando di notizie drammatiche, da tre settimane circa siamo sotto quota 10 deceduti al giorno, questa è una notizia rassicurante dal punto di vista clinico e statistico, visto che abbiamo vissuto giornate con decine di vittime, e la stabilizzazione di questo dato sotto quota 10 ci fa dire che i vaccini cominciano a funzionare e funzioneranno sempre di più, con la vaccinazione degli over 80».