VIDEO | Un anno di covid, Sergio Castellitto legge Matteo Bassetti

A un anno dall'inizio della pandemia in Liguria e in ricordo delle migliaia di vittime, l'attore e regista Sergio Castellitto ha letto - dalla terrazza panoramica del Padiglione Maragliano del Policlinico San Martino - alcuni passi del libro "Una lezione da non dimenticare" di Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell'ospedale genovese.

Ad accompagnare il reading, il quintetto d'archi del teatro Carlo Felice di Genova.