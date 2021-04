Vaccini covid, Astrazeneca per le persone tra 60 e 79 anni

Alisa ha diffuso una nota agli hub, in accordo con le disposizioni contenute nella circolare del ministero della Salute inerente l’aggiornamento delle raccomandazioni sul suo utilizzo e con l’ultima ordinanza del Commissario per l’Emergenza covid, generale Figliuolo

In Liguria alle persone nella fascia di età tra i 60 e i 79 anni verrà somministrato il vaccino Astrazeneca (Vaxzevria), in accordo con le disposizioni contenute nella circolare del ministero della Salute (numero 14358 del 7 aprile 2021) inerente l’aggiornamento delle raccomandazioni sul suo utilizzo e con l’ultima ordinanza del Commissario per l’Emergenza covid, generale Figliuolo (numero 6/2021 del 9 aprile scorso) che prevedono l’utilizzo di Astrazeneca preferibilmente per gli over 60.

Alla luce di queste indicazioni, Alisa ha diffuso una nota agli hub in cui attualmente vengono vaccinate persone con età tra 70 e 79 anni (che non abbiano patologie tali da rientrare tra gli "estremamente vulnerabili") per procedere con la campagna vaccinale utilizzando il vaccino Astrazeneca.