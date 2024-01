La spesa e poi il vaccino: l'open day anti-covid torna al supermercato

Dopo l'open day dello scorso dicembre all'Ipercoop di Bolzaneto, adesso tocca ad Esselunga: mercoledì 10 gennaio infatti Asl 3 organizzerà un nuovo open day vaccinale anti-covid, questa volta nel supermercato di via Piave.

Sarà un open day con accesso diretto, vale a dire che non occorre la prenotazione. A tutte le persone over 60 o che rientrano nelle categorie per cui il Ministero della Salute ha stabilito la gratuità Asl 3 offre, per chi lo desidera, la vaccinazione anti-covid anche in abbinata all’antinfluenzale.

Come scritto sopra, per aderire all’iniziativa non è necessaria la prenotazione: è sufficiente presentarsi dalle 9 alle 13 all'Esselunga di via Piave.

Il personale indirizzerà i cittadini nell'area dove verranno effettuate le vaccinazioni, fino all'esaurimento dei posti disponibili.