Covid, il Gaslini apre un nuovo punto tamponi per bambini e ragazzi

Per fare fronte alla necessità di incrementare il numero giornaliero di tamponi eseguiti ai bambini/adolescenti per la gestione della situazione emergenziale, il Gaslini ha individuato un sito alternativo a quello ospedaliero, ovvero il chiostro di Villa Quartara a Genova Quarto, in via Romana della Castagna 11/a, grazie alla disponibilità e al supporto della Fondazione Gerolamo Gaslini.

Il servizio sarà operativo dal lunedì al venerdì a partire da giovedì 20 gennaio e avrà come orario di apertura le ore 9.30. Non sarà consentito presentarsi con anticipo, al fine di evitare la concomitanza dell'afflusso di vetture in ingresso alla Villa da parte degli utenti della Scuola Americana, sita anch'essa nello stesso plesso.

L'erogazione del servizio cesserà alle ore 18. Oltre all'accesso tramite vettura, sarà reso disponibile anche l'ingresso pedonale dal vicolo di via Priaruggia alta.

Orari punto tamponi Villa Quartara

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.

A chi è rivolto

popolazione scolastica:

percorso scuola: popolazione scolastica sintomatica che esegue tampone molecolare con esenzione

con esenzione sorveglianza scolastica: popolazione scolastica asintomatica, di classi in cui si sono verificati uno o più casi positivi accertati e/o devono terminare Quarantena: tampone antigenico gratuito

gratuito popolazione ospedaliera: utenti e loro accompagnatori per accesso ai ricoveri programmati secondo istruzioni interne.

Modalità di accesso punto tamponi Villa Quartara

Percorso scuola:

su indicazione del pediatra di libera scelta su Sistema Poliss, appuntamento da CUP accesso su appuntamento dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Sorveglianza scolastica:

Per eseguire il tampone gratuito è necessario compilare un'autocertificazione, specificando:

che lo studente frequenta una classe sottoposta a quarantena dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl competente per territorio

data e numero del provvedimento emanato dal Dipartimento di prevenzione.

L'autocertificazione dovrà essere presentata agli operatori d'accettazione di Villa Quartara, garantendo l'inserimento sui sistemi e il rilascio delle credenziali per scaricare online il referto, che sarà disponibile in giornata. In allestimento un sistema di prenotazione del Gaslini, che faciliterà la programmazione degli accessi della sorveglianza scolastica.

Fino a messa a regime del sistema di prenotazione, al fine di evitare assembramenti di mezzi e persone, l'utenza è invitata a presentarsi agli orari di seguito indicati per iniziale del cognome:

9:30-10:30 cognomi che iniziano per A, B

10:30-11:30 cognomi che iniziano per C,D

11:30-12:30 cognomi che iniziano per E,F,G

12:30-13:30 cognomi che iniziano per H, I,J,K,L

13:30-14:30 cognomi che iniziano per M,N

14:30-15:30 cognomi che iniziano per O,P

15:30-16:30 cognomi che iniziano per Q,R

16:30-17:30 cognomi che iniziano per S,T,Y,X,W

17:30-18:00 cognomi che iniziano per V, Z.

Pazienti dell'ospedale Gaslini per pre-ricovero chirurgico/medico programmato

Ingressi a Villa Quartara, via Romana della Castagna 11A, 16148 Genova

accesso carrabile, da via Romana Della Castagna 11 A – con posteggio all’interno del parco, di fronte a Villa Quartara

accesso pedonale, da via Priaruggia alta (vicolo pedonale) di fronte ai giardini Alexander Langer (sopra la Coop di corso Europa 1079) - Autobus di linea su corso Europa.

Come raggiungere Villa Quartara

In auto: in corso Europa (direzione Nervi), oltrepassato l'Ac Hotel - accanto al distributore Esso - svoltare a destra in via Romana della Castagna, proseguire fino alla chiesa di Santa Maria della Castagna (stesso ingresso Scuola Internazionale) ed entrare dal cancello, percorrendo tutto il viale sterrato fino in fondo posteggiare nelle zone previste antistanti la Villa.

In autobus/accesso pedonale: dalla stazione di Brignole (piazza Verdi), prendere il bus numero 17, direzione levante e scendere alla fermata '0402-Europa 9/Schiaffino', vicino all'Ac Hotel - proseguire a piedi, attraversare i giardini Alexander Langer (Coop) ed entrare dall'accesso pedonale di via Priaruggia alta.