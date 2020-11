Calcio sull'autobus e lite senza mascherina, interviene la Polizia

Sabato 21 novembre 2020, intorno alle 13.25 la Polizia è intervenuta in via San Bartolomeo del Fossato denunciando una donna di 44 anni e origini ecuadoriane per interruzione di pubblico servizio e percosse.

La donna, in seguito di un diverbio per futili motivi a bordo di un autobus della linea 66, avrebbe sferrato un calcio a un'altra passeggera costringendo l’autista a fermare la corsa e richiedere l’intervento delle forze dell'ordine.

La 44enne è stata anche multata poiché sprovvista di mascherina a bordo dell’autobus.