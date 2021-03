Covid, Rt a 1,01: la Liguria resta in zona arancione

Il decreto del Governo Draghi non prevede comunque zone gialle fino a Pasqua quando tutte le regioni passeranno in zona rossa nazionale

“L’indice Rt questa settimana è 1,01 nella parte bassa, quello che vale per la configurazione delle zone – ha spiegato Toti giovedì sera in conferenza stampa sul covid – dunque saremmo arancioni per uno 0,1 se non fosse che la zona gialla non esiste, quindi il problema non si pone”.

Secondo il decreto del governo Draghi, infatti, anche le regioni con dati compatibili con la zona gialla resteranno in arancione fino a Pasqua, per poi passare (tutte) in zona rossa dal 3 al 5 aprile.

I dati dell'Isituto Superio di Sanità saranno riportati oggi, venerdì 19 marzo da Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione di Alisa.