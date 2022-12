Reazioni avverse al vaccino, confermata la proiezione del documentario a Tursi

Nonostante le pressioni del professor Matteo Bassetti sul sindaco di Genova, Marco Bucci, per chiedere di vietarne la proiezione, l'evento con al centro il documentario 'Invisibili' di Paolo Cassina e prodotto da PlayMasterMovie sulle reazioni avverse al vaccino anti covid è confermato per oggi, giovedì 22 dicembre, nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi dalle 15. L'evento è promosso dal consigliere comunale ed ex senatore dell'Alternativa, Mattia Crucioli.

Ad assistere ci sarà anche un rappresentante istituzionale dell'amministrazione, il nuovo Health city manager, Luciano Grasso. "Diamo voce a tante persone che hanno subito reazioni avverse alla vaccinazione anti covid o che ritengono che la loro malattia sia correlata al vaccino - spiega Crucioli - vogliamo evitare che queste situazioni vengano sottostimate e che si tenti di non dare voce a queste persone potenzialmente scomode per il sistema: l'Iss e l'Istat hanno tutte le statistiche che servirebbero, ma in Italia non c'è trasparenza, ad esempio sul perché nel 2022 ci siano stati 50mila morti in più rispetto alla media del periodo pre pandemico".

Oltre alla proiezione del documentario, è in programma un dibattito, con il regista Paolo Cassina e diversi esponenti della comunità medico-scientifica e giuristico-legale, tra cui i professori Marco Cosentino e Paolo Becchi. L'ex senatore si dice dispiaciuto che "ci sia stata questa polemica innescata dal professor Bassetti perché il dibattito è il cuore del metodo scientifico. Gli invitati sono tutte persone civili e che parlano con cognizione di causa e abbiamo anche offerto la possibilità di partecipare alle istituzioni.

"Bassetti non ha risposto al nostro invito - prosegue Crucioli -, il sindaco Marco Bucci ci ha comunicato che parteciperà l'Health city manager, buon segno di democrazia da parte del sindaco della nostra città, mentre il governatore Giovanni Toti ha declinato l'invito per impegni istituzionali".

"Vorremmo inaugurare la possibilità di dibattere di temi scomodi, ma utili alla cittadinanza in maniera civile, senza contrapposizioni da stadio. Il prossimo tema potrebbe essere quello della guerra e delle sanzioni alla Russia. Utilizzare le strutture del Comune per farlo è un compito specifico di noi consiglieri comunali", conclude Crucioli.