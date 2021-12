Rapallo, scatta ordinanza per obbligo di mascherina all'aperto

Anche a Rapallo scatta l'obbligo di mascherina all'aperto.

Prevedendo un intenso afflusso di pubblico e transiti ravvicinati durante le festività, e con relativa difficoltà a garantire il distanziamento tra le persone, il sindaco Carlo Bagnasco ha firmato questa mattina l'ordinanza che sarà in vigore dalla mezzanotte del 10 dicembre fino alle 24 del 6 gennaio.

Il provvedimento avrà effetto nelle Vie e Piazze all'interno dell'area individuata fra la cinta ferroviaria e il litorale, delimitata a levante da via Milite Ignoto, piazza Pastene, via Montebello e lungomare Castello comprese, e a Ponente da via Rosselli, via Diaz e rotonda Marconi comprese.