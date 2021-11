Coronavirus, al via le prenotazioni per la terza dose per gli under 40

Con l'inizio del mese di dicembre, arrivano due novità in Liguria per quanto riguarda la campagna vaccinale anti covid. "Da mercoledì 1 dicembre alle ore 12 - spiega il presidente Toti - gli over 18 potranno accedere, attraverso tutti i canali (online su prenotovaccino.regione.liguria.it, presso sportelli Cup delle Asl, le farmacie che effettuano il servizio Cup, il numero verde 800 938818) alle prenotazioni per effettuare la terza dose, che verrà automaticamente programmata dopo almeno 150 giorni dalla seconda somministrazione (o dall'unica somministrazione nel caso del vaccino monodose Johnson&Johnson) come da indicazioni del Ministero della Salute".

"Sempre dall'1 dicembre sarà invece possibile accedere senza prenotazione alle linee dedicate nei diversi hub della regione - ha aggiunto il presidente Toti - soltanto per chi deve sottoporsi alla somministrazione della prima dose e per le categorie per le quali è previsto l'obbligo vaccinale".

"Visto il grande afflusso agli hub soprattutto nelle ultime ore e visto che le liste d'attesa sono praticamente nulle dopo aver sbloccato le agende aumentando di fatto gli appuntamenti possibili, chi deve effettuare la terza dose dovrà prenotarsi attraverso i canali dedicati. Il mio invito ai liguri - conclude Toti - è quello di utilizzare la prenotazione che è il principale metodo di accesso alla vaccinazione, per evitare di allungare i tempi di attesa sia per chi ha la prenotazione sia per chi invece si presenta agli hub senza averla effettuata".

Gli hub dove è possibile vaccinarsi senza prenotazione da mercoledì 1 dicembre

Asl1

Palasalute Imperia (dal lunedì al venerdì dalle 14 -20. Sabato e domenica dalle 8-20);

Camporosso (Palabigauda dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 14)

Taggia (dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20).

Per ogni giornata è previsto un numero determinato di dosi.

Asl2

Palacrociere di Savona (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18).

Sono previste aperture straordinarie in modalità open, sempre al Palacrociere

domenica 5/12 dalle 9 alle 18

mercoledì 8/12 dalle 9 alle 18

sabato 11/12 dalle 9 alle 18

domenica 12/12 dalle 9 alle 18

domenica 19/12 dalle 9 alle 18

venerdì 24/12 dalle 9 alle 14

venerdì 31/12 dalle 9 alle 14

Asl3

Sala Chiamata del Porto (da lunedì a sabato, dalle 8 alle 18; domenica, dalle 8 alle 13)

Teatro della Gioventù (a partire dal 2 dicembre 2021, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 20; sabato, dalle 8 alle 15)

Torri Msc (a partire dal 6 dicembre 2021, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 20).

Asl4

hub San Francesco di Chiavari (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, sabato dalle 8 alle 18).

Asl5