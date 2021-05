Vaccini covid, da venerdì sera al via prenotazioni per under 60 vulnerabili

Al via la vaccinazione di massa, senza fasce d’età, per tutti quei liguri sotto i 60 anni che rientrano nella categoria “vulnerabili”. E dunque persone con patologie - da quelle respiratorie alle cardiocircolatorie passando per quelle oncologiche - che non hanno quella connotazione di gravità che le farebbe invece rientrare in condizioni di elevata fragilità.

La prenotazione parte come per le altre categorie e fasce: dalle 23 di venerdì 7 maggio sul sito di Liguria Digitale, e da lunedì 11 maggio - con la pausa del weekend, dunque - tramite numero verde, farmacie, medici di famiglia e cup.

I cittadini con patologie che devono ancora essere identificati come tali devono prima contattare il proprio medico curante, che provvederà alla segnalazione attraverso il portale Poliss: i sistemi informatici recepiscono l’identificazione nelle 24-48 ore successive, e il codice fiscale viene sbloccato per consentire la prenotazione. Chi era già stato identificato dal proprio medico curante come vulnerabile è invece già sbloccato e potrà prenotare attraverso tutti i canali disponibili.

Le persone che si erano già prenotate nelle scorse settimane e il cui appuntamento era stato sospeso riceveranno nei prossimi giorni un messaggio automatico con il nuovo appuntamento.

Pazienti fragili, quali sono le patologie

Le aree di patologia (e relativi codici di esenzione) da considerare per la definizione delle persone con comorbidità, di età inferiore a 60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per l’elevata fragilità sono le seguenti: