Coronavirus, positivo il sindaco di Portofino

Un altro sindaco della provincia di Genova positivo al coronavirus. Dopo il Primo cittadino di Bargagli, è toccato a Matteo Viacava, alla guida del Comune di Portofino. Si tratta del primo caso registrato nel borgo marinaro da inizio emergenza.

Viacava è in isolamento a casa in buone condizioni di salute. «Prima il mal di gola poi la febbre - spiega il sindaco - dopo aver richiesto il tampone, arrivato in poco tempo, mi è stata confermata la positività al virus. Siate prudenti, il virus c'è e circola. Indossate sempre la mascherina, mantenete le distanze di sicurezza e lavatevi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Invito tutti i commercianti portofinesi a effettuare il test rapido e l'esame sierologico per escludere la positività, anche asintomatica, al coronavirus. Tutti insieme, rispettando le regole e rispettando noi stessi, possiamo limitare la circolazione del virus. L'obiettivo di Portofino è quello di riportare il Borgo a contagio zero».