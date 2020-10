Sabato riapre l'Evangelico di Voltri come ospedale covid

Sabato, al massimo domenica, entrerà in funzione l'Evangelico come Covid-hospital ad alta intensità di cura. Lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti nella conferenza di giovedì sera in Regione. «Diventerà un Covid-hospital ad altà intensità di cura avendo le strutture di terapia intensiva all'interno e diventerà come era stato uno dei baluardi nel Ponente della città del nostro sforzo anti Covid».

L'ultimo paziente ricoverato aveva lasciato il Covid-hospital Evangelico di Voltri lo scorso 21 maggio ma la seconda ondata, che a Genova comincia davvero ad assomigliare alla prima (oggi 690 positivi e 17 vittime registrate), ha costretto la Regione ha riaprire l'ospedale riservato ai malati di Covid.

La stessa misura scatterà anche per l'Antero Micone di Sestri Ponente.

L'estremo bisogno di cure a media intensità ha imposto una riorganizzazione proprio ora che i soccorsi sono stati presi d'assalto da pazienti con sintomi covid.

«Oggi a Genova hanno aperto strutture con una ventina di posti per la media intensità. Sabato avremo altri 20 posti, poi la settimana prossima ancora 70», ha concluso Toti.