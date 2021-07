Vaccini, assalto all'open night: "Tre ore in coda, poi ci hanno rimandato a casa"

Boom di vaccini, ma anche problemi e tensioni a Genova in occasione della prima open night aperta anche alle seconde dosi nella serata di mercoledì 21 luglio 2021. Alla Fiera una lunga coda ha cominciato a formarsi intorno alle 16, a circa tre ore dall'inizio delle vaccinazioni senza prenotazione, ma già diverso tempo prima delle ore 19 (orario in cui sarebbero dovute ufficialmente iniziare le vaccinazioni) sono stati distribuiti i primi numeri.

Numeri (corrispondendi alle dosi disponibili) che, secondo quanto raccolto dai giornalisti di Genova Today presenti all'hub, erano inizialmente 800, poi saliti a 1300 per cercare di vaccinare tutte le persone in attesa fino a corso Italia. Intorno alle 20.45, però, in un clima di grande incertezza, la distribuzione è stata stoppata e molte delle persone che si trovavano in coda da almeno un paio di ore sono state invitate a tornare a casa. Le dosi, secondo quanto riferito, non sarebbero bastate per tutti. Non sono ovviamente mancate le tensioni e le proteste per la mancanza di chiarezza sul numero di dosi disponibili, molti cittadini sono stati quindi costretti a tornare a casa senza aver ricevuto la dose di vaccino (e nemmeno con un numero per potersi presentare il giorno successivo senza rifare la coda), con il semplice invito a ripresentarsi il giorno successivo. Le infermieri presenti all'hub (che sono intervenute almeno tre volte per cercare di chiudere la coda, accompagnate dai carabinieri ausiliari) hanno consigliato di presentarsi intorno alle ore 17 per ricevere il proprio numero, non risultano però comunicazioni ufficiali in questo senso.

La testimonianza di una genovese in coda

L'ultimo numero disponibile

Le open night sono infatti previste anche nelle serate di giovedì 22 e venerdì 23 luglio a Genova e negli altri quattro principali hub della Liguria a Imperia, Savona, Chiavari secondo il seguente calendario:

In Asl1 le vaccinazioni verranno effettuate (dalle ore 19 alle ore 22) giovedì al Palasalute di Imperia e venerdì a Palabigauda a Camporosso.

In Asl2 si svolgeranno al Terminal Crociere di Savona (dalle ore 20 alle ore 23).

In Asl3 (dalle ore 19 alle ore 22) all’Hub della Fiera del Mare.

In Asl 4 (dalle ore 19 alle ore 22) all’ Auditorium San Francesco Chiavari.

In Asl5 (dalle ore 19 alle ore 22) giovedì a San Bartolomeo a Sarzana, venerdì a Levanto.

La coda