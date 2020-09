Coronavirus, 64 nuovi positivi su 1.400 tamponi

I nuovi positivi in Liguria lunedì 21 settembre, giornata di elezioni, sono 64, diagnosticati su 1.400 tamponi.

Ad anticipare il contenuto del quotidiano bollettino è Giovanni Toti, che ha confermato che i ricoveri restano invariati rispetto a domenica e che «anche il cluster della Spezia è sempre sotto controllo».

«Mentre in Italia, grazie alle misure che abbiamo prontamente messo in campo, la situazione sta migliorando, peggiora in Francia, motivo per cui oggi il ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree francesi particolarmente colpite dal virus, escludendo però i frontalieri e chi transita per il Paese per meno di 72 ore», ha aggiunto Toti.

«Noi continuiamo a rispettare le regole e non abbassiamo la guardia per tutelare la salute dei cittadini. E a chi mi chiede degli stadi rispondo che abbiamo altre priorità».