Mostra Barocco a Washington, Grosso: “Al lavoro per mantenere date a Genova e Roma"

L'assessore alle Politiche culturali del comune di Genova, Barbara Grosso: "Sorpresi e dispiaciuti per annullamento alla National Gallery of Art”

"L’assessorato alla Cultura del Comune di Genova sta continuando a lavorare, secondo il cronoprogramma studiato dai curatori della mostra, con l’obiettivo di portare all’attenzione nazionale e internazionale il patrimonio artistico di Genova la Superba tra il 1600 e il 1750", così l’assessore alle Politiche culturali del Comune di Genova Barbara Grosso circa l’annullamento dell’esposizione a Washington.

"Ci ha sorpresi e ci ha molto dispiaciuti - continua l'assessore - ma, davanti alle motivazioni comunicateci e chiaramente espresse dalla direzione della National Gallery of Art nel comunicato ufficiale, pubblicato sul sito, non potevamo di certo imporre differenti decisioni. Non abbiamo motivo di dubitare che l’annullamento della mostra a Washington sia esclusivamente dovuto ai molteplici problemi collegati alla pandemia, quindi di carattere sanitario per pubblico e personale oltreché difficoltà per la catena logistica, che, com’è noto, sta subendo gravi rallentamenti a livello mondiale in tutti i settori".

E per quanto riguarda l'esposizione alle Scuderie del Quirinale: "L’obiettivo comune è il regolare svolgimento delle esposizioni, sia a Roma sia a Genova - spiega Barbara Grosso - Francamente non capisco la polemica costruita sul nulla in queste ore e cavalcata da una certa minoranza in consiglio comunale, che vuole a tutti i costi cercare dei retroscena inesistenti. I chiarimenti che il Pd chiede sono disponibili sul sito ufficiale della National Gallery of Art e consultabili, con l’eventuale supporto di un buon dizionario, al link https://www.nga.gov/exhibitions/2021/baroque-art-genoa.html”.