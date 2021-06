Dal 28 giugno stop alla mascherina all'aperto in zona bianca

Lo ha deciso il governo sulla base delle indicazioni del Cts: vale per le zone bianche, e quando non vi sono rischi di assembramento

Via la mascherina all’aperto dal 28 giugno in zona bianca: alla fine la “trattativa” tra governo e Comitato Tecnico Scientifico è giunta al termine, e la data da cui sarà possibile liberarsi della protezione all’aria aperta è stata anticipata di una settimana rispetto alle stime iniziali.

«Superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts», ha confermato lunedì sera il ministro Roberto Speranza.

Il presidente della Regione Liguri, Giovanni Toti, nel pomeriggio aveva invitato il governo e il Cts a tenere conto del fatto che «l’intero Paese è ormai in zona bianca, a parte la Valle d’Aosta», e di una «situazione sanitaria che sta progressivamente migliorando, soprattutto grazie all’imponente campagna vaccinale messa in atto».

«L’estate rende necessaria la decisione di togliere le mascherine all’aperto e tutta Europa si sta muovendo in questa direzione - aveva concluso - quindi auspico che anche l’Italia faccia lo stesso».

La possibilità di togliere la mascherina all’aperto - a patto che non vi siano rischi di assembramento e sia possibile mantenere il distanziamento - ha comunque diviso: da un lato c’è chi, complice il caldo, mal sopporta ormai la protezione sul viso, dall’altro c’è invece chi ha già annunciato che la terrà lo stesso, per sicurezza e anche per scongiurare un’eventuale altra ondata più lockdown, che fanno paura ancor più del contagio in sé.

«Finalmente, dopo tante richieste, è arrivato il via libera da Comitato Tecnico Scientifico e Governo - ha esultato il presidente della Regione, Giovanni Toti - da lunedì niente mascherine all’aperto in zona bianca. Riprendiamoci un altro pezzo della nostra normalità».